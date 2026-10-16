Драпатый пошел ва-банк в Доброполье: Главком ВСУ на прорыв через Анновку бросил даже женские нацбаты В теневом Генштабе противника приказано не сдавать город, но русские солдаты ломают эти планы В Доброполье за последнее время произошли существенные изменения.
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