Драпатый пошел ва-банк в Доброполье: Главком ВСУ на прорыв через Анновку бросил даже женские нацбаты В теневом Генштабе противника приказано не сдавать город, но русские солдаты ломают эти планы В Доброполье за последнее время произошли существенные изменения.