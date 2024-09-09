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Хальзов и Дудникова стали новыми заместителями губернатора

Хальзов и Дудникова стали новыми заместителями губернатора

Константину Хальзову поручили курировать область здравоохранения и министерство труда. Валентина Дудникова будут подконтрольны министерство образования и министерство физической культуры и спорта, а также департамент молодежной политики региона.

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