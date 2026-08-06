НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Эрик Перро: «Результаты прошлой зимы стали чем-то вроде далекого воспоминания. Ожидаю, что в новом сезоне будет так же сложно, как и прежде»

Французский биатлонист Эрик Перро рассказал о предсезонной подготовке в Норвегии. – Почему ты решил провести два месяца в Норвегии со своей девушкой и возобновить тренировки чуть позже, чем в предыдущие годы? – Мне очень хотелось пережить этот момент в Норвегии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии