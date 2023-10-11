Мишустин поручил упростить предпринимателям обжалование блокировки средств

Минфин и Росфинмониторинг упростят предпринимателям обжалование блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства, такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию МСП в сентябре, пишут «Ведомости».
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