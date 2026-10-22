САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Памятную стелу от Ненецкого автономного округа "Героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны" установили на Невском пятачке в Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС.
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