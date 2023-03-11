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Экс-разведчик США Риттер предрек катастрофу для Украины летом

Экс-разведчик США Риттер предрек катастрофу для Украины летом

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сделал прогноз в эфире на youtube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom, что грядущим летом у Вооруженных сил Украины кончатся боеприпасы, что приведет к их окончательному поражению.

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