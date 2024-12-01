Театр абсурда
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Театр абсурда

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Биометрия для мигрантов: получится ли облететь, или объехать её (Да!)

Биометрия для мигрантов: получится ли облететь, или объехать её (Да!)

Русский Колоколъ Zamir Usmanov/Russian Look С 1 декабря я аэропортах Москвы начнет работу биометрический контроль для прибывающих в Россию мигрантов.

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Комментарии
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Модест
Надо вместо карты болельщика срочно вводить Мигрант ID, с занесением всей информации, в том числе биометрии, чтобы любой полицейский мог проверить сканером и сравнить с мордой лица. Если карточки нет, то пожалуйте в лагерь временного содержания до выяснения личности, а потом в тюрьму или на депортацию в родные аулы и кишлаки. Выпускаем миллиарды СИМ-карт, банковских карт. Думаю, что такую карточку, вроде транспортной карты пенсионера можно быстро освоить к выпуску. Обязать работодателей к приёму на работу только с этой картой. Ну можно ещё электронный дубликат разработать в виде приложения в телефоне, чтобы можно было отслеживать перемещение каждого персонажа и их транзакции.
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