Биометрия для мигрантов: получится ли облететь, или объехать её (Да!)

Модест

Надо вместо карты болельщика срочно вводить Мигрант ID, с занесением всей информации, в том числе биометрии, чтобы любой полицейский мог проверить сканером и сравнить с мордой лица. Если карточки нет, то пожалуйте в лагерь временного содержания до выяснения личности, а потом в тюрьму или на депортацию в родные аулы и кишлаки. Выпускаем миллиарды СИМ-карт, банковских карт. Думаю, что такую карточку, вроде транспортной карты пенсионера можно быстро освоить к выпуску. Обязать работодателей к приёму на работу только с этой картой. Ну можно ещё электронный дубликат разработать в виде приложения в телефоне, чтобы можно было отслеживать перемещение каждого персонажа и их транзакции.