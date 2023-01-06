Черчесов о хавбеке Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни: «Достойно смотрелся бы в РПЛ. Качественный исполнитель»

Станислав Черчесов высказался о хавбеке «Ференцвароша» Аисса Лаидуни. По данным «Спорт-Экспресса», 26-летний игрок сборной Туниса интересен одному из топ-клубов Мир РПЛ, «Вольфсбургу», «Селтику», клубам французской Лиги 1 и Серии А.
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