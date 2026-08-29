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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 313 беспилотников за ночь 29 августа

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 313 беспилотников за ночь 29 августа

В ночь на 29 августа силы ПВО сбили 313 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

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