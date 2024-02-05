Российский бизнес UniCredit в 2023 году заработал 665 млн евро

Российский бизнес итальянской UniCredit в прошлом году заработал 665 млн евро чистой прибыли против чистого убытка в 200 млн евро в 2022 году, следует из пресс-релиза и презентации группы по итогам четвертого квартала 2023 года.
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