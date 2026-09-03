«Ланс» ведет переговоры с Геррейру

«Ланс» возобновил переговоры по подписанию экс-защитника «Баварии» Рафаэла Геррейру, чтобы компенсировать длительное отсутствие Майка Навроцки, получившего разрыв крестообразной связки, сообщает 433Foot.
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