В Херсонской области осудили мужчину за работу на украинскую разведку

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Херсонский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 42-летнего Владимира Гульчака, который собирал данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ и передавал их украинской разведке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым