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ТАСС

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В Херсонской области осудили мужчину за работу на украинскую разведку

В Херсонской области осудили мужчину за работу на украинскую разведку

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Херсонский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 42-летнего Владимира Гульчака, который собирал данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ и передавал их украинской разведке.

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