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proavto21

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Haval M6 или Jolion в 2026 году: личный опыт сравнения двух бестселлеров

Haval M6 или Jolion в 2026 году: личный опыт сравнения двух бестселлеров

Когда встаёт вопрос о покупке нового кроссовера в диапазоне 2,35–2,45 миллиона рублей, выбор почти неизбежно сужается до пары Haval M6 и Haval Jolion.

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