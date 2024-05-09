Үсмер кыз тавык кетәклегендә һәлак булган😱 15 яшьлек кыз баланы: https://intertat.tatar/news/usmer-kyz-tavyk-ketaklegenda-halak-bulgan-5865878.
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Үсмер кыз тавык кетәклегендә һәлак булган😱 15 яшьлек кыз баланы: https://intertat.tatar/news/usmer-kyz-tavyk-ketaklegenda-halak-bulgan-5865878.