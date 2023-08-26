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Медведев: вмешавшись в конфликт в Южной Осетии в 2008-м, РФ остановила резню

Медведев: вмешавшись в конфликт в Южной Осетии в 2008-м, РФ остановила резню

Вмешавшись в конфликт на территории Южной Осетии в 2008-м, Москва остановила резню. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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Вера Липатова
Но причем здесь Д.Медведев? Слва Российским воинам освободителям!
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12 час.
СХ
Сергей Хоружик
Медведев на то время был президентом России. Если вы вдруг забыли. Вот он и при чём получается.
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12 час.
Виктор Луговой
Вообще-то решение о вводе войск в Юго-Осетию принимал он.
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1 час.

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