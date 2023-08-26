Медведев: вмешавшись в конфликт в Южной Осетии в 2008-м, РФ остановила резню

Вмешавшись в конфликт на территории Южной Осетии в 2008-м, Москва остановила резню. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Вмешавшись в конфликт на территории Южной Осетии в 2008-м, Москва остановила резню. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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