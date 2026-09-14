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Регионы России

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ВСУ осуществили дронами удар по Сочи из Николаевской области

ВСУ осуществили дронами удар по Сочи из Николаевской области

По его словам, ВСУ изменили тактику использования дронов, пытаясь сосредоточить атаки на нескольких ключевых регионах в условиях ограниченных ресурсов.

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