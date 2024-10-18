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Эксперт Гудимова: вместо привычных чипсов присмотритесь к чипсам из фруктов и овощей

Эксперт Гудимова: вместо привычных чипсов присмотритесь к чипсам из фруктов и овощей

Одним из ярких трендов последних лет на рынке здорового питания стал так называемый полезный фастфуд – снеки для перекуса "на ходу" или вне дома с более натуральными и качественными составами, рассказала "Газете.

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