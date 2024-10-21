ЯНАО занял первое место по уровню доходов населения в России

Ямал стал лидером российского рейтинга по уровню доходов населения, составленного РИА Новости. Средняя зарплата жителей округа во втором квартале составил 156,2 тысячи рублей, тогда как в Москве — 120,7 тысячи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии