Биологи раскрыли тайну горбатых китов

Чтобы петь, морские млекопитающие используют гортань и голосовой аппарат. Горбатые киты способны «петь», издавая звуки гортанью и голосовым аппаратом — к таким выводам пришла международная группа биологов.
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