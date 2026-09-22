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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанском округе компания в 5 раз увеличила оплату за хранение отходов

В Рязанском округе компания в 5 раз увеличила оплату за хранение отходов

В прошлом году в ведомство поступило несколько жалоб от жителей деревни Секиотово. Они заявляли, что плата за хранение одного кубического метра отходов на полигоне увеличилась с 398,88 рублей до 1994,40 рублей.

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