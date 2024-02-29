Вот это - очередной баннер, который растянули во время последнего матча своей команды болельщики белградского клуба «Црвена Звезда».
Сербы готовят закон - выгнать всех предателей России из своей страны
Комментарии
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Виктор Шилин
Славяне вы молодцы!
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11 час.
Лариса Фомичева
О чём говорите? Это маленькая страна,и задавить её-2 пальца об асфальт.А У России с ей и границ-то нет.
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11 час.
Severyanin
Сербские братья, что ни говори, это единственный славянский народ, который не отвернулся от России в трудную минуту. Прежде всего важно подчёркнутое единство с нами. Есть конечно шлюхи, но их не так много, как хотелось бы содержателям борделя, англосаксам. Пусть они будут прокляты на веки вечные! Слава Сербии! Слава Србиjе! Glory to Serbia!
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11 час.
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