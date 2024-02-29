Сербы готовят закон - выгнать всех предателей России из своей страны

О чём говорите? Это маленькая страна,и задавить её-2 пальца об асфальт.А У России с ей и границ-то нет.

Severyanin

Сербские братья, что ни говори, это единственный славянский народ, который не отвернулся от России в трудную минуту. Прежде всего важно подчёркнутое единство с нами. Есть конечно шлюхи, но их не так много, как хотелось бы содержателям борделя, англосаксам. Пусть они будут прокляты на веки вечные! Слава Сербии! Слава Србиjе! Glory to Serbia!