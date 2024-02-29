Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Василий Целовальников
    Да! Должны защищать, потому что там живут 220 тыс. русских!!!Должна ли Россия ...
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    В Мариуполе проживало 600 тыс. жителей. Харьков более чем в два раза больше. Город очень большой, разрушать его, наде...Второго Мариуполя...
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    Супер! Вот как надо освободить Харьков! Просто скупить там всё жильё!!!Второго Мариуполя...

Сербы готовят закон - выгнать всех предателей России из своей страны

Сербы готовят закон - выгнать всех предателей России из своей страны

Вот это - очередной баннер, который растянули во время последнего матча своей команды болельщики белградского клуба «Црвена Звезда».

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Комментарии
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Виктор Шилин
Славяне вы молодцы!
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11 час.
Лариса Фомичева
О чём говорите? Это маленькая страна,и задавить её-2 пальца об асфальт.А У России с ей и границ-то нет.
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11 час.
Severyanin
Сербские братья, что ни говори, это единственный славянский народ, который не отвернулся от России в трудную минуту. Прежде всего важно подчёркнутое единство с нами. Есть конечно шлюхи, но их не так много, как хотелось бы содержателям борделя, англосаксам. Пусть они будут прокляты на веки вечные! Слава Сербии! Слава Србиjе! Glory to Serbia!
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11 час.

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