Shot: ФАС не стала возбуждать дело против бара Ивлеевой за слоган Suck it

Федеральная антимонопольная служба отказалась возбуждать дело против нового заведения блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за английский слоган Suck it, который на русский язык дословно переводится как «соси это».
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