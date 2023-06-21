Военное обозрение

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Бывший начальник разведки Эстонии раскритиковал контрнаступление ВСУ за тактические ошибки

Бывший начальник разведки Эстонии раскритиковал контрнаступление ВСУ за тактические ошибки

Контрнаступление ВСУ подверглось критике со стороны бывшего начальника внешней разведки Эстонии Райнера Сакса.

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