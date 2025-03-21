5 популярных трендов в туризме назвали Яндекс Путешествия

Сервис «Яндекс Путешествий» поделился списком главных туристических трендов на 2025 год. По данным ресурса, у россиян растёт интерес к таким направлениям, как велнес-туризм, ноктуризм, ностальгическим и соло-поездкам.
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