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Зюганов назвал конфликт с Украиной внутренним из-за незаконности роспуска СССР

Зюганов назвал конфликт с Украиной внутренним из-за незаконности роспуска СССР

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (ЦК КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что незаконность роспуска СССР в 1991 году позволяет России рассматривать конфликт с Украиной как внутренний, куда не должны вмешиваться другие страны.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
слишком сложно да и где взять таких исполнителей переустройства страны уровня Ленина? Вспомните последних руководителей страны,и генсеков и других.Сомнительно чтобы они такое дело могли осилить.Про ельцинское время и говорить нечего-сплошь ворьё и предатели.
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15 час.
W
Walery
Я Гражданин Советского Союза!  И таких как ты об Афгане много наслушался.  Странно... как ты таки сумел увильнуть?
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14 час.
В
Воробей
Да, &quot;русские поддавки&quot; всегда сложный проект. Но, тем не менее, преемственность Ельцина и Путина смотрится странно. А последующуя эволюция Путина от либерала до патриота, ещё страньше! Вы можете предложить рациональное объяснение, в котором не фигурирует долговременный секретный план? Это не говоря уж о том, что вся эта история с горбачёвской перестройкой с самого начала смотрелась как-то странно на фоне наличия КГБ, которое по определению должно было быть перспективно смотрящим. Нет, по-моему, без &quot;секретного плана КГБ&quot; вся эта картина никак не балансируется с логической точки зрения.
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11 час.
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