Зюганов назвал конфликт с Украиной внутренним из-за незаконности роспуска СССР

В

Воробей

Да, "русские поддавки" всегда сложный проект. Но, тем не менее, преемственность Ельцина и Путина смотрится странно. А последующуя эволюция Путина от либерала до патриота, ещё страньше! Вы можете предложить рациональное объяснение, в котором не фигурирует долговременный секретный план? Это не говоря уж о том, что вся эта история с горбачёвской перестройкой с самого начала смотрелась как-то странно на фоне наличия КГБ, которое по определению должно было быть перспективно смотрящим. Нет, по-моему, без "секретного плана КГБ" вся эта картина никак не балансируется с логической точки зрения.