Как погиб Русский Ахилл. Разгром турецкой армии в битве при Кайнарджи

Портрет барона Отто Ивановича Вейсмана фон Вейсенштейна. 1780-е гг. Работа неизвестного художника Кампания 1773 года Успехи русского оружия в Русско-турецкой войне, начавшейся в 1768 году, обеспокоили западные державы.