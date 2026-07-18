Глобальные рынки: Обвал акций технологических гигантов углубился вопреки сильной отчетности TSMC

В пятницу, 17 июля 2026 года, на мировых фондовых площадках зафиксирована масштабная волна распродаж, затронувшая в первую очередь крупнейших представителей сектора искусственного интеллекта и полупроводников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии