«Я его слепила из того, что было»: почему виртуальные партнеры набирают популярность

Что заставляет людей все чаще искать утешения не с реальными людьми, а в виртуальных мирах, населенных искусственным интеллектом? Копнем глубже, чем поверхностное «интересно», и разберемся в многогранных причинах растущей привлекательности виртуальных партнеров, рассматривая психологические, социальные и технологические аспекты феномена.