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Тихонов о том, что Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов: «Во Франции есть люди, которые мыслят нормально. В отличие от отмороженных норвежцев»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал хорошим знаком позицию Мартена Фуркада по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену.

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