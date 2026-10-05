Петербург опроверг дефицит противотревожных лекарств

В петербургском комитете по здравоохранению объяснили, что отсутствие в аптеках препарата «Атаракс» не говорит о нехватке лекарств, поскольку его действующее вещество гидроксизин представлено на рынке в достаточном объёме.
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