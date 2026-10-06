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Ги Буше после 0:4 от «Автомобилиста»: «Лажуа должен быть готов примерно через две недели. Это позволит разгрузить защитников. А сейчас нужно просто восстановиться и ответить в следующем матче»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше поделился мыслями после поражения в матче с « Автомобилистом » (0:4).

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