В городе на Неве выросло число утопленников

Погибших в водоемах стало в три раза больше по сравнению с прошлым годом. В водоемах Северной столицы в начале июня утонули 13 человек, что в три раза больше, чем за первую декаду первого летнего месяца прошлого года.
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