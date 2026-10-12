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Новости Липецка

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Пожар в Липецкой области уничтожил кровлю 120-метрового здания

Пожар в Липецкой области уничтожил кровлю 120-метрового здания

Пожарные расчёты из четырёх частей тушили огонь.В Добринском округе Липецкой области ночью 11 октября случился пожар в здании бывшего административно-бытового корпуса в селе Пушкино.

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