Свистать всех наверх! Не упустите шанс отправиться в «Круиз Ретро FM» в Египет

Уже стали известны имена первых десяти счастливчиков. предоставлено пресс-службой «Ретро FM»Совсем скоро слушатели «Ретро FM» станут участниками фантастического путешествия за четыре моря на комфортабельном лайнере Astoria Grande в компании звёзд отечественной и зарубежной эстрады.
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