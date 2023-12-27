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Стал известен график работы автобусов в Архангельске в праздничные дни

Стал известен график работы автобусов в Архангельске в праздничные дни

В сам Новый Год, 31 декабря, городские автобусы будут ходить по расписанию выходного дняТак маршруты № 1, № 4, № 6, № 9, № 10, № 23, № 41, № 42, № 43, № 44, № 54, № 60, № 64, № 65, № 69, № 75б, № 75 м и № 76  первого января 2024 года будут работать по сокращенному расписанию (в утреннее время), а со второго января — по расписанию выходного дня.

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