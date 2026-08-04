США перекладывают военную поддержку Украины на союзников США передают руководство военной поддержкой Украины европейским союзникам.
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США перекладывают военную поддержку Украины на союзников США передают руководство военной поддержкой Украины европейским союзникам.
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