НАТО: В аэропорту ФРГ нашли дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолётом НАТО официально сообщило, что в немецком аэропорту Лейпциг/Га.
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НАТО: В аэропорту ФРГ нашли дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолётом НАТО официально сообщило, что в немецком аэропорту Лейпциг/Га.
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