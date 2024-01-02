В Ростовской области полицейские и общественники в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили Новогоднюю ёлку

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» старший инспектор ПДН Отдела МВД России по Целинскому району капитан полиции Александр Лебешев, совместно с представителями Общественного совета при территориальном отделе Светланой Жабиной и Сергеем Писоцким, а также членами казачьей народной дружины посетили новогоднее мероприятие, организованное для учащихся начальных классов Целинской СОШ № 8, в том числе детей из малообеспеченных семей.