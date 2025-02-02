Маск заявил об одобрении минфином США платежей мошенникам и террористам

Департамент государственной эффективности (DOGE), руководителем которого является американский предприниматель Илон Маск, обнаружил, что министерство финансов США давало одобрение на перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам.
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