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Сильнейший циклон «Борис» обрушился на Австрию и соседние страны Европы

Сильнейший циклон «Борис» обрушился на Австрию и соседние страны Европы, сообщают западные СМИ. Непогода привела к наводнениям, которые затронули в том числе Чехию, некоторые районы Польши, Германии и Словакии.

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