TAC: демократы бегут с тонущего корабля партии и делят деньги

Как по мановению волшебной палочки все продемократические СМИ, «эксперты» и сообщество начали топить Байдена, которого еще вчера горячо поддерживали, не замечая в упор того, что сейчас описывается ими как старость и ветхость президента.
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