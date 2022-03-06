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В Магаданской области госавтоинспекторы в преддверии Международного женского дня проводят акцию «Цветы для автоледи»

В Магаданской области госавтоинспекторы в преддверии Международного женского дня проводят акцию «Цветы для автоледи»

В преддверии празднования Международного женского дня сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Хасынскому району при поддержке общественников провели традиционную акцию «Цветы для автоледи».

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