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В России назвали цель атак украинских дронов

В России назвали цель атак украинских дронов

Украина атакует российскую территорию дронами, чтобы поддерживать боевые действия, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;В России назвали цель атак украинских дронов&quot;. ну и что? Мало оказывается называть,надо действовать да так, что бы некому было их запускать.Поэтому мы тушим пожары и вытаскиваем раненых и покалеченных из разрушенных дронами домов.Их почему то, упорно сбивают именно над жилыми домами,складами с БК, а не на подлёте! Почему так?
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13 час.
Evgenija Palette
Конечно. Этот аферист Зеля СТРОИТ ИЗ СЕБЯ PERPETUUM MOBILE... чтобы ВЕЧНО ПОЛУЧАТЬ &quot;ДАРЫ&quot; от американцев...
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12 час.

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