Украина атакует российскую территорию дронами, чтобы поддерживать боевые действия, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В России назвали цель атак украинских дронов
Комментарии
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Александр Ляшенко
"В России назвали цель атак украинских дронов". ну и что? Мало оказывается называть,надо действовать да так, что бы некому было их запускать.Поэтому мы тушим пожары и вытаскиваем раненых и покалеченных из разрушенных дронами домов.Их почему то, упорно сбивают именно над жилыми домами,складами с БК, а не на подлёте! Почему так?
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13 час.
Evgenija Palette
Конечно. Этот аферист Зеля СТРОИТ ИЗ СЕБЯ PERPETUUM MOBILE... чтобы ВЕЧНО ПОЛУЧАТЬ "ДАРЫ" от американцев...
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12 час.
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