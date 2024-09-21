Александр Ляшенко

"В России назвали цель атак украинских дронов". ну и что? Мало оказывается называть,надо действовать да так, что бы некому было их запускать.Поэтому мы тушим пожары и вытаскиваем раненых и покалеченных из разрушенных дронами домов.Их почему то, упорно сбивают именно над жилыми домами,складами с БК, а не на подлёте! Почему так?