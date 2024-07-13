«Будет веселая игра»: российские звезды сделали прогнозы на финал Евро-2024

XVII чемпионат Европы по футболу является главным спортивным событием июля 2024 года. Финалисты Испания и Англия встретятся в решающем матче 14 июля в 22:00 по московскому времени на Олимпийском стадионе Берлина.
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