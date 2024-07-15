В Ростовской области военнослужащие ЮВО отрабатывают тактику ведения боя в окопе, используя боевой опыт СВО

Штурмовые группы учатся на «макете» опорного пункта противника, на котором воссозданы все типовые особенности фортификационного оборудования позиций: огневые точки, блиндажи, изгибы траншей, «лисьи норы», перекрытия и щели.
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