Колыбель цивилизаций: что приморская земля хранит

Убедиться в том, что на территории Приморья люди жили и века, и тысячелетия назад, можно на выставке «Археология Приморья», которая является одной из постоянных экспозиций объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева.
Убедиться в том, что на территории Приморья люди жили и века, и тысячелетия назад, можно на выставке «Археология Приморья», которая является одной из постоянных экспозиций объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева.
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