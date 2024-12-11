Регуляторы Сальвадора и Аргентины подписывают соглашение о поддержке развития индустрии криптовалют

Сальвадор и Аргентина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования криптовалют. Обе страны стремятся создать благоприятную среду для развития криптоиндустрии путем обмена опытом и знаниями в области регулирования.
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