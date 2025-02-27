Бундесвер конкретизировал данные по уже поставленным Украине из Германии зенитным ракетам. ▪️Для ЗРК IRIS-T SLM и IRIS-T SLS было поставлено суммарно 658 зенитных ракет.
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Бундесвер конкретизировал данные по уже поставленным Украине из Германии зенитным ракетам. ▪️Для ЗРК IRIS-T SLM и IRIS-T SLS было поставлено суммарно 658 зенитных ракет.
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