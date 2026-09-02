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ВТБ: 70% россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках

ВТБ: 70% россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках

Почти 70% россиян хотели бы использовать банковские продукты и сервисы, созданные с помощью нейрокогнитивных технологий, а также готовы доверять им, следует из результатов опроса ВТБ в рамках ВЭФ-2026.

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