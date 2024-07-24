В День сотрудника органов следствия на телеканале «Россия 24» состоится премьера фильма «Без права на ошибку»

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации вносят весомый вклад в противодействие преступности и укрепление правопорядка, выполняя важную для общества работу по защите и восстановлению законных прав и интересов граждан.
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